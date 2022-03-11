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Агент Оздоева рассказал, как Магомед едва не стал игроком киевского «Динамо»

Агент Оздоева рассказал, как Магомед едва не стал игроком киевского «Динамо»
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Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, как его подопечный едва не стал игроком киевского «Динамо».

«Мага юношей заключил однолетний контракт с «Тереком». И уже в 16 лет, играя за дубль, обратил на себя внимание скаутов киевского «Динамо». Я тогда спокойно приезжал в Киев на машине и не чувствовал себя иностранцем. Реально были братские отношения между странами. Поэтому и футболисты между Россией и Украиной мигрировали активно.

В «Динамо» тренировали Газзаев, Сёмин. Магомеду нравилось в Киеве. «Динамо» давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу. Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах — только в товарищеских. А Маге ещё не исполнилось 17. Дилемма. В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию и попытать счастья в другой команде. На этом этапе я и начал помогать Оздоеву», — сказал Гаргаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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