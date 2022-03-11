Агент Оздоева рассказал, как Магомед едва не стал игроком киевского «Динамо»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, как его подопечный едва не стал игроком киевского «Динамо».
«Мага юношей заключил однолетний контракт с «Тереком». И уже в 16 лет, играя за дубль, обратил на себя внимание скаутов киевского «Динамо». Я тогда спокойно приезжал в Киев на машине и не чувствовал себя иностранцем. Реально были братские отношения между странами. Поэтому и футболисты между Россией и Украиной мигрировали активно.
В «Динамо» тренировали Газзаев, Сёмин. Магомеду нравилось в Киеве. «Динамо» давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу. Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах — только в товарищеских. А Маге ещё не исполнилось 17. Дилемма. В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию и попытать счастья в другой команде. На этом этапе я и начал помогать Оздоеву», — сказал Гаргаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 11 марта 2022
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