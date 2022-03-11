Экс-футболист «Локо»: решение оставить штаб Лоськова грамотное — в игре заметен прогресс

Бывший футболист московского «Локомотива» Андрей Калайчев положительно оценил решение руководства железнодорожников оставить тренерский штаб Дмитрия Лоськова перед дерби с ЦСКА.
«Решение не дёргать команду перед такой ответственной игрой, оставив работать штаб во главе с исполняющим обязанности Дмитрием Лоськовым, представляется грамотным. По себе знаю, что перед такими важными матчами, как с ЦСКА, футболистам лучше не отвлекаться.
Мне кажется, что в игре с «Химками» уже был заметен прогресс по сравнению с матчем против «Енисея», — сказал Андрей Калайчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в ближайшем матче РПЛ «Локомотив» встретится с ЦСКА. Игра состоится завтра, начало запланировано на 19:00 по мск. ЦСКА (36) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 31 очком находится на шестой позиции.
- 11 марта 2022
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