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Экс-футболист «Локо»: решение оставить штаб Лоськова грамотное — в игре заметен прогресс

Экс-футболист «Локо»: решение оставить штаб Лоськова грамотное — в игре заметен прогресс
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Бывший футболист московского «Локомотива» Андрей Калайчев положительно оценил решение руководства железнодорожников оставить тренерский штаб Дмитрия Лоськова перед дерби с ЦСКА.

«Решение не дёргать команду перед такой ответственной игрой, оставив работать штаб во главе с исполняющим обязанности Дмитрием Лоськовым, представляется грамотным. По себе знаю, что перед такими важными матчами, как с ЦСКА, футболистам лучше не отвлекаться.

Мне кажется, что в игре с «Химками» уже был заметен прогресс по сравнению с матчем против «Енисея», — сказал Андрей Калайчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в ближайшем матче РПЛ «Локомотив» встретится с ЦСКА. Игра состоится завтра, начало запланировано на 19:00 по мск. ЦСКА (36) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 31 очком находится на шестой позиции.

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