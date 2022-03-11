Луис Суарес может перейти в «Астон Виллу»
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес по истечении контракта с «матрасниками» может перебраться на Туманный Альбион. Об этом сообщает Никола Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, форвард сможет стать игроком «Астон Виллы», которую возглавляет Стивен Джеррард, игравший вместе с Суаресом в «Ливерпуле». В услугах 35-летнего уругвайца также заинтересованы «Аякс» и южноамериканские клубы.
Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий отметился 11 забитыми голами и тремя голевыми передачами в 35 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.
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