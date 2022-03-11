«Атлетико» и «Кадис» огласили стартовые составы на игру

Сегодня, 11 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» Мадрид и «Кадисом». Команды сыграют на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на игру:

«Атлетико»: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Хосе Хименес, Стефан Савич, Янник Карраско, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль, Эктор Эррера, Коке, Антуан Гризманн, Жоау Феликс.

«Кадис»: Херемьяс Ледесма, Луис Эспино, Виктор Чуст, Луис Эрнандес, Карлос Акапо, Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио, Уссама Идрисси, Рубен Собрино, Альваро Негредо, Энтони Лосано.

Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 63 очка в 27 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 55 очков. «Барселона» (48) — на третьем месте. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета. Команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.