Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций

У Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже «Челси» без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports.
31 мая истечёт «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание синих как функционирующей структуры.
Ранее о приостановке отношений с «Челси» объявила телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором клуба. Другой партнёр синих, автопроизводитель Hyundai, на данный момент оценивает перспективу продолжения сотрудничества. О приостановке сотрудничества думает и технический спонсор, американская компания Nike.
10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 11 марта 2022
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