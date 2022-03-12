Рангник прокомментировал информацию о желании Рашфорда покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Маркус Рашфорд намерен покинуть стан манкунианцев.
«Я разговаривал с ним вчера и позавчера. Не знаю ничего об этом. За свои 25 лет в профессиональном футболе я понял, что не нужно обращать слишком много внимания на то, что публикуется в СМИ. Маркус ничего мне не говорил. Он сказал, что по-прежнему счастлив и хочет выступать на высоком уровне за этот клуб. Не было никакого упоминания о том, что он здесь не был счастлив. Так что меня эта информация вообще не беспокоит», — приводит слова Рангника Goal.com.
Ранее сообщалось, что Рашфорд может не попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре из-за недостаточно регулярной игровой практики в «Манчестер Юнайтед».
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