Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник прокомментировал информацию о желании Рашфорда покинуть «Манчестер Юнайтед»

Рангник прокомментировал информацию о желании Рашфорда покинуть «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Маркус Рашфорд намерен покинуть стан манкунианцев.

«Я разговаривал с ним вчера и позавчера. Не знаю ничего об этом. За свои 25 лет в профессиональном футболе я понял, что не нужно обращать слишком много внимания на то, что публикуется в СМИ. Маркус ничего мне не говорил. Он сказал, что по-прежнему счастлив и хочет выступать на высоком уровне за этот клуб. Не было никакого упоминания о том, что он здесь не был счастлив. Так что меня эта информация вообще не беспокоит», — приводит слова Рангника Goal.com.

Ранее сообщалось, что Рашфорд может не попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре из-за недостаточно регулярной игровой практики в «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Маркус Рашфорд может лишиться места в сборной Англии и пропустить ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022