Отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына.



«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Против «Нижнего» он мне понравился, был хороший момент, когда он открылся, здорово пробил, но мяч не залетел. Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации.



Главное — делать всё правильно. Голы к сыну придут. Да, в первом круге залетало, но не всё. Как нападающий он делает всё правильно, он прибавил в подыгрыше», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, 21-летний Агаларов с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. У ближайшего преследователя в лице нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на три гола меньше. Агаларов перешёл в «Уфу» из «Анжи» в январе 2020 года. Вторую часть прошлого сезона нападающий провёл на правах аренды за клуб Футбольной национальной лиги «Волгарь».

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