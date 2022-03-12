«Барселона» интересуется Маркусом Рашфордом

«Барселона» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом, сообщает Sport.es.



Каталонцы рассматривают англичанина как альтернативу нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду в случае, если не смогут подписать норвежца. Сам игрок также готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Каталонии в случае ухода из «Манчестер Юнайтед». Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики.



В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.

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