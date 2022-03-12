Стукалов: ответственность за результат немного давит в любом случае на игроков «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 0:0.
«Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты, то, что там пенальти, не пенальти, это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьей.
Мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока всё это домыслы (о возможном моратории на вылет из РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать и всё», — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».
- 12 марта 2022
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