Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стукалов: ответственность за результат немного давит в любом случае на игроков «Уфы»

Стукалов: ответственность за результат немного давит в любом случае на игроков «Уфы»
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 0:0.

«Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты, то, что там пенальти, не пенальти, это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьей.

Мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока всё это домыслы (о возможном моратории на вылет из РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать и всё», — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».

Новость по теме
«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022