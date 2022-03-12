«Ньюкасл» не смог купить Осимхена за € 100 млн. «Сороки» попытаются купить форварда летом

Английский «Ньюкасл Юнайтед» пытался приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в прошедшее трансферное окно, сообщает Corriere Della Sera.



«Сороки» делали предложение по покупке игрока в январе в размере € 100 млн, но «Наполи» отказался отпускать форварда. Высока вероятность, что летом будет предпринята новая попытка подписать нигерийца.



В текущем сезоне Осимхен провёл 23 матча за неаполитанцев во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нигериец перебрался в Неаполь из «Лилля» в 2020 году. Сумма трансфера составила € 40 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.



«Наполи» в текущем сезоне Серии А располагается на третьей строчке, набрав 57 очков после 28 туров.

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