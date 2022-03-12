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«Вильярреал» — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Примеры

«Вильярреал» — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Сельты» на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Сельта».

«Вильярреал»: Рульи, Торрес, Альбиоль, Орье, Педраса, Тригерос, Иборра, Парехо, Ло Чельсо, Чуквезе, Груневелд.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Манди, Гаспар, Коклен, Гомес, Пино, Диа.

«Сельта»: Дитуро, Галан, Араухо, Айду, Васкес, Бельтран, Суарес, Мендес, Нолито, Гальярдо, Аспас.

Запасные: Бланко, Гонсалес, Домингес, Фонтан, Мурильо, Серви, Пинеда, Солари, Тапиа, Мина.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогать ему будут ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. В роли резервного рефери выступит Давид Ресио Морено.

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