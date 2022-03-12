«Эльче» обыграл «Гранаду» благодаря голу Фиделя Чавеса

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Эльче». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился полузащитник Фидель Чавес, ему ассистировал Пере Милья.

Гол Чавеса:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудерос.



После 28 сыгранных туров «Эльче» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Гранада» (25) – на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (63).