«Эльче» обыграл «Гранаду» благодаря голу Фиделя Чавеса

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Эльче». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился полузащитник Фидель Чавес, ему ассистировал Пере Милья.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудерос.
После 28 сыгранных туров «Эльче» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Гранада» (25) – на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (63).
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