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«Эльче» обыграл «Гранаду» благодаря голу Фиделя Чавеса

«Эльче» обыграл «Гранаду» благодаря голу Фиделя Чавеса
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Эльче». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился полузащитник Фидель Чавес, ему ассистировал Пере Милья.

Гол Чавеса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудерос.

После 28 сыгранных туров «Эльче» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Гранада» (25) – на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (63).

Испания - Примера. 28-й тур
12 марта 2022, суббота. 18:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 1
Эльче
Эльче
0:1 Чавес – 11'
Комментарии
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