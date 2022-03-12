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Роман Бабаев: ВЭБ не финансирует ЦСКА — это заблуждение

Роман Бабаев: ВЭБ не финансирует ЦСКА — это заблуждение
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о спонсорских контрактах московского клуба.

«Что с финансированием после санкций ВЭБ? ВЭБ не финансирует ЦСКА — это заблуждение. У нас договорные отношения… Нейминг стадиона — многие это используют. С учётом экономической ситуации и курса национальной валюты — всем непросто.

Все спонсоры остаются, пока всё нормально», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) находится на 6-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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