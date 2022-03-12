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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Магуайр забил автогол

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Магуайр забил автогол
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм Хотспур».

На 72-й минуте автогол забил защитник «МЮ» Гарри Магуайр.

Ранее на 12-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 35-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сравнял счёт с пенальти. Через три минуты Роналду оформил дубль, ему ассистировал Джейдон Санчо.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступает Крейг Поусон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

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