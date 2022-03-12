Бабаев назвал беспрецедентным решение ФИФА разрешить легионерам клубов РПЛ покинуть Россию

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам покинуть клубы РПЛ, приостановив контракты. Ранее стало известно, что иностранцы смогут заключить краткосрочные соглашения с иностранными клубами и дозаявиться за них до конца нынешнего сезона.
«Как я оцениваю историю с внеплановым трансферным окном на выход для легионеров в России? Уже из многих российских команд легионеры уезжают, и даже некоторые устроились в другие клубы. Опять же решение больше политическое, чем спортивное — оно беспрецедентное. ФИФА создаёт достаточно опасный, на мой взгляд, прецедент. Но решение будет обжаловано. Другой вопрос, что те футболисты, которые покинули команды, вряд ли вернутся», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 12 марта 2022
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