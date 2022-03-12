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Бабаев назвал беспрецедентным решение ФИФА разрешить легионерам клубов РПЛ покинуть Россию

Бабаев назвал беспрецедентным решение ФИФА разрешить легионерам клубов РПЛ покинуть Россию
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам покинуть клубы РПЛ, приостановив контракты. Ранее стало известно, что иностранцы смогут заключить краткосрочные соглашения с иностранными клубами и дозаявиться за них до конца нынешнего сезона.

«Как я оцениваю историю с внеплановым трансферным окном на выход для легионеров в России? Уже из многих российских команд легионеры уезжают, и даже некоторые устроились в другие клубы. Опять же решение больше политическое, чем спортивное — оно беспрецедентное. ФИФА создаёт достаточно опасный, на мой взгляд, прецедент. Но решение будет обжаловано. Другой вопрос, что те футболисты, которые покинули команды, вряд ли вернутся», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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