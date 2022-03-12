«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Роналду

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу — 3:2.



На 12-й минуте после паса Фреда отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 35-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сравнял счёт с пенальти. Через три минуты Роналду оформил дубль, ему ассистировал Джейдон Санчо.

На 72-й минуте автогол забил защитник «МЮ» Гарри Магуайр. На 81-й минуте Роналду сделал хет-трик, голевой пас отдал Алекс Теллес.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступал Крейг Поусон.

«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).