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В ЦСКА заявили, что не отказались бы от выкупа Языджи

В ЦСКА заявили, что не отказались бы от выкупа Языджи
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе в команду полузащитника Юсуфа Языджи, который был арендован командой. Функционер заявил, что ЦСКА хотел бы выкупить футболиста.

«Были ли мысли уже о выкупе Языджи? Пока сложно сказать: от позиции игрока тоже многое зависит. Но мы не отказались бы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Турецкий футболист перешёл в ЦСКА из «Лилля». Он отличился в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом», который закончился победой армейцев со счётом 2:1. После перехода в ЦСКА Языджи забил три мяча и отдал две результативные передачи в четырёх матчах.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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