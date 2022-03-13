Пиоли — 7-й тренер в Серии А, покоривший отметку в 600 забитых мячей его командами

56-летний итальянский наставник «Милана» Стефано Пиоли отметился одним из статистических достижений после домашней победы над «Эмполи» (1:0) в 29-м туре чемпионата Италии.
Как сообщается в Telegram-канале OptaPaolo, Пиоли стал седьмым тренером, достигшим планки в 600 голов, забитых его командами в Серии А, в эпоху трёх очков за победу.
Напомним, ранее Стефано возглавлял такие клубы высшего дивизиона чемпионата Италии, как «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонья», «Лацио», «Интер» и «Фиорентина». Свою тренерскую карьеру он начал в июне 2002 года с юношеской команды «Болоньи».
После 29 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, имея в своём активе 63 очка. «Эмполи» с 32 очками находится на 13-й строчке в таблице. В тройку также входят «Интер» (58) и «Наполи» (57).
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