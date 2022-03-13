Мане: образ жизни Роналду и Неймара не для меня

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о повседневной жизни игроков.



«Да, в футболе есть свои ценности, которые мне не по душе. Это связано с воспитанием, которое я получил. Но я не хочу критиковать. Вместо этого я просто дистанцируюсь. Самое важное — оставаться самим собой. Для мальчика из маленького городка достигнутое — это большая победа. Что касается образа жизни Роналду или Неймара, это не для меня. Я слежу за ними в социальных сетях, и мне этого достаточно. У них невероятные жизни, но это не по мне», — приводит слова Мане L'Equipe.

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году. В нынешнем сезоне сенегальский футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.