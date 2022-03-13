«В дерби неважно, кто на каком месте». Евсеев высказался о победе ЦСКА над «Локомотивом»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о победе ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
«Говоря о победе ЦСКА над «Локомотивом», я бы хотел отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев.
Много и заслуженно выделяем работу Березуцкого, но стоит сказать и о его помощнике Бабаяне, который, как понимаю, отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику. Когда Бабаев брал его в ЦСКА, это привело к уходу Олича. Но мы видим, что команда очень прибавила тактически.
Очень много говорят о новичках ЦСКА, уровень сразу поднялся. Всё так, но надо отметить и другие важные аспекты победы. Мы видим не первый раз, как ЦСКА меняет схему под соперника. Со «Спартаком» и «Сочи» было 3 центральных защитника, сейчас сыграли 4-2-3-1, зеркально от «Локомотива».
1 тайм был равный. В дерби неважно, кто на каком месте. Но все равно не покидало ощущение, что кто-то дожмёт. У ЦСКА качественные крайние хавы. Слева правоногий игрок, справа левоногий. Остаются один в один, обыгрывают, смещаются в центр, подают. Для соперников это проблема.
«Локомотив» тоже хотел выиграть. Однако замены усилили игру ЦСКА. И если Заболотный стопроцентный момент не реализовал, следующий эпизод привёл к хаосу в обороне железнодорожников. На дальней штанге у ЦСКА постоянно были свободные игроки. Один, двое, трое.
А «Локомотив» в защите действовал невнимательно. Свои эпизоды надо доигрываться до конца, свои зоны закрывать. Мы увидели тактическое построение до игры. И увидели тактическое перестроение ЦСКА на 5-2-3. Армейцы мне понравились больше.
«Локомотиву» непросто. Никак не удаётся выиграть пару матчей, чтобы поверить в себя», — написал Евсеев в своё телеграм-канале.
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