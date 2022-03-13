«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал одну жёлтую карточку в этой встрече. Предупреждение получил хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич.
Грозненский «Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 «Урал» сыграет с «Химками», а «Ахмат» примет московский «Локомотив». Обе встречи пройдут 19 марта.
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