Массимо Каррера выразил уверенность в победе «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче красно-белых с «Краснодаром».

«Противостояние между «Спартаком» и «Краснодаром» всегда было напряжённым. И здесь будет непростая битва. Но в конце победит «Спартак»!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Краснодар».



«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте.