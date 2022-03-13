«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью» в домашнем матче Серии А

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 41-й минуте встречи защитник «Болоньи» Кевин Бонифаци получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 70-й минуте счёт открыл полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра.



Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, но не появился на поле.



«Фиорентина» набрала 46 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (33) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион страны — миланский «Интер».