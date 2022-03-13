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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью» в домашнем матче Серии А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью» в домашнем матче Серии А
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В матче 29-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 41-й минуте встречи защитник «Болоньи» Кевин Бонифаци получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 70-й минуте счёт открыл полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, но не появился на поле.

«Фиорентина» набрала 46 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (33) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион страны — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 29-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Торрейра – 70'
Удаления: нет / Бонифаци – 41'
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