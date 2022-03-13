В «Химках» объяснили, почему поддержали мораторий на вылет из РПЛ. Команда на 16-м месте

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему клуб поддержал мораторий на вылет из Российской Премьер-Лиги.

«Мы и до этого выступали за мораторий на вылет из РПЛ. В частности, это соревновательная практика. Календарь существенно сократится из-за отсутствия европейских турниров, нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола. Наша позиция именно про развитие футбола.



Слышал ряд заявлений менеджеров других клубов о том, что нужно вообще сократить РПЛ, но это приведёт к разрушению системы футбола и упадку интереса из субъектов Российской Федерации. Необходимо также вводить и потолки зарплат: некоторые игроки необоснованно много получают. Безусловно, правильно, что многие клубы нас подержали. В таком случае будет больше возможностей у разных субъектов выступать в соревнованиях на самом высоком уровне», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.