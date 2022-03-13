«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник Андрей Ярмоленко, ему ассистировал Мохамед Саид Бенрахма. На 82-й минуте преимущество «молотобойцев» удвоил хавбек Пабло Форнальс, голевой пас отдал Бенрахма.

На 90-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси, результативной передачей отметился Эмилиано Буэндия.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джарред Джиллетт. Ему помогали ассистенты Джеймс Мейнворинг и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



После 29 сыгранных туров «Вест Хэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 48 очков. «Астон Вилла» (36) – на 9-й строчке в таблице.