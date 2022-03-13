«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник Андрей Ярмоленко, ему ассистировал Мохамед Саид Бенрахма. На 82-й минуте преимущество «молотобойцев» удвоил хавбек Пабло Форнальс, голевой пас отдал Бенрахма.
На 90-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси, результативной передачей отметился Эмилиано Буэндия.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джарред Джиллетт. Ему помогали ассистенты Джеймс Мейнворинг и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
После 29 сыгранных туров «Вест Хэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 48 очков. «Астон Вилла» (36) – на 9-й строчке в таблице.
- 13 марта 2022
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:20
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:26
-
15:21