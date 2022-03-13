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Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в концовке матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар». При счёте 1:1 арбитр назначил в ворота москвичей 11-метровый удар, который реализовал Эдуард Сперцян. В результате «Спартак» уступил со счётом 1:2.

«Мартинс зацепил соперника в момент, когда игрок «Краснодара» замахивался. Подбил правую ногу Сперцяну в момент удара по мячу, по повтору из-за дальних ворот это видно. 11-метровый в ворота «Спартака» назначен по делу – нарушение было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

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