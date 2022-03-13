Массимо Каррера отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Жаль! Мне очень жаль, что «Спартак» проиграл», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч «Спартак» — «Краснодар» завершился победой «быков» со счётом 2:1. У «Краснодара» дубль оформил полузащитник Эдуард Сперцян, за «Спартак» отличился нападающий Квинси Промес.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).