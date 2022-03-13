«Барселона» и «Осасуна» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Осасуны» на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна».
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Алвес, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Обамеянг, Дембеле.
Запасные: Нето, Тенас, Араухо, Дест, Лангле, Мингеса, Пуч, Ф. де Йонг, Брейтуэйт, Депай, Траоре, Л. де Йонг.
«Осасуна»: Эррера, Анхель, Крус, Д. Гарсия, Видаль, Мартинес, Торро, Монкайола, Р. Гарсия, Кике, И. Санчес.
Запасные: Перес, У. Гарсия, Эрнандес, Рамальо, Ойер, М. Санчес, Брашанац, Перес, Торрес, Барха, Будимир, Барберо.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступит Горка Этайо Эррера.
- 13 марта 2022
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