«РБ Лейпциг» разгромил аутсайдера Бундеслиги «Гройтер Фюрт» со счётом 6:1

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 6:1.
На 4-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Джейми Левелинг. На 17-й минуте нападающий «быков» Андре Силва забил ответный мяч, ему ассистировал Анхелиньо.
На 32-й минуте после паса Кристофера Нкунку полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг вывел свою команду вперёд. Через две минуты хавбек Конрад Лаймер удвоил преимущество команды из Лейпцига, результативную передачу сделал Нкунку.
На 45-й минуте защитник Бенджамин Хенрихс довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Анхелиньо. На 58-й минуте забил защитник Мохамед Симакан, пасом отметился Форсберг. На 69-й минуте забил Нкунку, ассистировал ему Форсберг.
После 26 туров «РБ Лейпциг» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в своём активе 44 очка. «Гройтер Фюрт» (14) – на последнем, 20-м месте.
- 13 марта 2022
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