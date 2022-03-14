«Барселона» установила рекорд XXI века в Ла Лиге
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«Барселона» установила рекорд XXI века в матче 28-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), сообщает в «твиттере» OptaJose.
В составе каталонского клуба один из голов забил полузащитник Рики Пуч. Таким образом, в составе «Барселоны» в нынешнем сезоне чемпионата Испании забивали 22 разных игрока, что является рекордом XXI века. В составе «Реала» забивал 21 игрок в сезоне-2019/2020.
После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.
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