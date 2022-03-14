Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» установила рекорд XXI века в Ла Лиге

«Барселона» установила рекорд XXI века в Ла Лиге
Комментарии

«Барселона» установила рекорд XXI века в матче 28-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), сообщает в «твиттере» OptaJose.

В составе каталонского клуба один из голов забил полузащитник Рики Пуч. Таким образом, в составе «Барселоны» в нынешнем сезоне чемпионата Испании забивали 22 разных игрока, что является рекордом XXI века. В составе «Реала» забивал 21 игрок в сезоне-2019/2020.

После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.

Новость по теме
«Барселона» разгромила «Осасуну». Торрес оформил дубль, Дембеле отдал две голевые передачи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022