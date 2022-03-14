Станислав Черчесов рассказал о первых месяцах работы в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своей работе в клубе.

«У нас были трудности в начале, так как у десяти игроков была коронавирусная инфекция и трое были на Кубке Африки. Войти в команду и привыкнуть к ней по ходу сезона — не самая простая задача, но я думаю, что мы постоянно совершенствуемся и находим свою стабильность. Конечно, мы хотим демонстрировать одинаковое качество и обеспечивать одинаковую производительность на протяжении всего матча без каких-либо значительных колебаний. Нам еще предстоит над этим поработать, но в основном я абсолютно доволен проделанной нами работой, но я постоянно хочу большего», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Черчесов возглавил клуб в декабре 2021 года. На данный момент «Ференцварош» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 49 очко.

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