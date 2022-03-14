Тедеско прокомментировал разгромную победу «Лейпцига» над «Гройтер Фюрт» со счётом 6:1

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (6:1).
«Команда чётко выполняла наш план. Было важно, чтобы мы быстро развернули игру от своих ворот после пропущенного гола вначале. В противном случае матч мог стать сложным. «Гройтер Фюрт» действовал смело и угрожал своими контратаками. У нас должна была быть хорошая оборонительная структура, и мы с этим справились.
Наши выпады были быстрыми, мы часто находили передачами крайних защитников. Это позволяло нам часто проникать в их зону, проводить много позиционных атак и забивать хорошие голы. Голов, кстати, могло быть и на несколько штук больше.
В течение недели мы тренировали стандартные положения. Заготовки сработали и привели к голам. Мы также доминировали в игре вторым темпом», — приводит слова Тедеско официальный сайт «Лейпцига».
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