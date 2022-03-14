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Хави: Дембеле бьётся за «Барселону», и люди видят это. Их не обманешь, они счастливы

Хави: Дембеле бьётся за «Барселону», и люди видят это. Их не обманешь, они счастливы
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру нападающего каталонской команды Усмана Дембеле в матче с «Осасуной» (4:0), в котором француз записал на свой счёт две результативные передачи.

«Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. Мы мечтаем, у нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко. Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде – это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда он выступает так, люди счастливы. Он бьётся за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь. Даже если мы выиграем на «Сантьяго Бернабеу», победить в Ла Лиге будет очень трудно. Мы не можем быть слишком уж оптимистичны», – цитирует тренера «Барселоны» «твиттер» El Chiringuito TV.

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