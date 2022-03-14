Ракицкий: миром правят гуманность, доброта и любовь к родине

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посвятил нынешней ситуации на Украине пост в социальных сетях. Напомним, ранее футболист инициировал расторжение контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«Миром правит гуманность, миром правят доброта и любовь к своей родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.

Невозможно молчать. Просто больно за родину, за Украину!

Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине!» — написал Ракицкий в своём «инстаграме».

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.