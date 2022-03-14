Арсен Венгер: Салах с августа и до Кубка Африки точно был лучшим игроком мира

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.



«£ 400 тыс. в неделю? Послушайте, каждая ситуация уникальна и индивидуальна. Он представляет собой смесь Роналду и Месси. Он может бегать с мячом и отдать последний пас. С августа и до Кубка африканских наций он, безусловно, был лучшим игроком в мире. Салах и Мане, вы бы не хотели их потерять, потому что они стали звёздами «Ливерпуля». Теперь это часть их истории», – цитирует Венгера beIN Sports.



В текущем сезоне 29-летний Салах провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач. Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Недавно появились слухи об интересе к египтянину со стороны «Барселоны».