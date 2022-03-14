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Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита», несмотря на ничью в матче с «Крыльями»

Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита», несмотря на ничью в матче с «Крыльями»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Одна ничья ничего не значит! Может быть, сейчас будет больше игр, в которых питерцы не смогут взять три очка. Ничего не поменялось: всё равно «Зенит» — чемпион!

Удаление в конце? Ничего страшного. Они просто не привыкли к тому, что не могут выиграть. Нужно учиться переламывать матчи в свою сторону», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Санкт-петербургский «Зенит» в 21 матче набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (29) — на 8-м месте.

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