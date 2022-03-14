Сборные Польши и Шотландии проведут товарищеский матч 24 марта

Сборная Польши проведёт товарищеский матч с национальной командой Шотландии, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).



Встреча состоится 24 марта в Глазго (Шотландия). Напомним, 24 марта польская команда должна была сыграть в Москве со сборной России в стыковом матче ЧМ-2022. Однако 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши автоматически вышла в финал отбора на чемпионат мира в Катаре, в котором сыграет с победителем противостояния Швеция — Чехия.



Шотландская национальная команда должна была встретиться с Украиной 24 марта, однако отборочная игра была перенесена на июнь 2022 года.

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