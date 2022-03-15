Экс-тренер сборной России оценил состав команды на ближайший сбор
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.
«Вполне положительно оцениваю тот факт, что наш тренерский штаб решил в такое трудное время собрать и показать своим болельщикам, что футбол жив, наступят хорошие времена. И тренировочное время мы не пропустили даром.
Сейчас даже неважно, какие фамилии. Важно, чтобы эти фамилии пригодились в дальнейшем. А на данном этапе надо дать возможность попробовать в деле футболистов, которые смогут представлять наш футбол на международной арене, как только откроется шлюз. Рад, что у нас есть сборная, и она жива, несмотря ни на что», – сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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