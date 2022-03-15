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Галактионов: задача молодёжки — подготовка кадров для основной сборной и поиск талантов

Галактионов: задача молодёжки — подготовка кадров для основной сборной и поиск талантов
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Одна из главных задач молодежной сборной — соблюдение выстроенной вертикали спортивного департамента, где в основу заложена подготовка кадров для национальной сборной и поиск молодых, талантливых футболистов, которые ярко проявляют себя в юношеских сборных командах и получают игровую практику на уровне Премьер-лиги.

С целью дальнейшего развития команды на ближайший сбор вызваны восемь игроков 18-19 лет (2002/2003/2004 г.р.), играющие в Премьер-лиге и имеющие шанс в ближайшей перспективе стать костяком сборной нового созыва.

К сожалению, из-за текущего состояния здоровья на этом сборе мы не сможем рассчитывать на голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско, а также травмированного 19-летнего вратаря «Зенита» Даниила Одоевского. Из-за сложностей, связанных с логистикой, не будут вызваны также наши ребята, выступающие в Испании — Никита Иосифов и Эдгар Севикян.

В связи с проведением в конце недели матчей очередного тура, в окончательном списке вызванных на сбор возможны изменения», — приводит слова Галактионова сайт РФС.

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