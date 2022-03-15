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Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России

Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему попросил главного тренера сборной России не включать его в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, — отметил Дзюба. — Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание — Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

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