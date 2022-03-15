Гётце планирует продолжить карьеру в Англии
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Полузащитник голландского «ПСВ» Марио Гётце обдумывает свой следующий шаг после хорошего выступления в Эредивизии под руководством Роджера Шмидта, сообщает Goal.
По данным источника, игрока привлекает переезд в Премьер-лигу, поскольку он надеется осуществить свою мечту — выиграть Лигу чемпионов. Звезда «ПСВ» омолодил свою карьеру в Нидерландах после перехода в Эйндховен в 2020 году после трудного периода в дортмундской «Боруссии». Ранее Гётце выступал также за мюнхенскую «Баварию»
Контракт Гетце с «ПСВ» рассчитан до 2024 года, но атакующий полузащитник уже рассматривает возможность своего следующего шага в карьере. Немец провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
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