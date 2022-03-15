«Реал» готовит новый контракт для Винисиуса Жуниора

Мадридский «Реал» готовит предложение по новому контракту для нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, финальная часть переговоров пройдёт в конце сезона и, скорее всего, новое соглашение будет подписано. Винисиус входит в долгосрочные планы президента «сливочных» Флорентино Переса наряду с подписанием Килиана Мбаппе.



Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 25 матчей чемпионата Испании, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Новость по теме Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Мальоркой»