Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Мальоркой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Мальоркой» (3:0) в 28-м туре Ла Лиги.



«Мы говорим об игре, которую мы хорошо провели, хорошо контролировали, это было непросто, «Мальорка» провела хороший первый тайм. Игра стала немного менее сложной после гола Винисиуса, у нас были небольшие проблемы с заменами и травмами. «Мальорка» агрессивно и качественно защищалась, использовала забросы и хорошо понимала, как ей нужно играть. Я думаю, что в игре было много единоборств, полагаю, что судья провел хорошую игру, иногда это нелегко сделать. Для меня он хорошо справился. О травмах мне пока нечего сказать, надо смотреть на результаты медобследования», – цитирует Анчелотти Marca.

Новость по теме Дубль Бензема принёс мадридскому «Реалу» победу над «Мальоркой»