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«Айнтрахт» расторг спонсорский контракт с «Лабораторией Касперского»

«Айнтрахт» расторг спонсорский контракт с «Лабораторией Касперского»
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Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о расторжении спонсорского контракта с «Лабораторией Касперского».

Клуб принял решение о прекращении сотрудничества после того, как Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выразило сомнения в надёжности производителя систем кибербезопасности.

«Мы всегда давали понять, что продолжение партнёрства с «Лабораторией Касперского» основывается на фактах и ​​отношениях, а не на национальностях. После предупреждения BSI доверие к продуктам и услугам компании снизилось. Мы уведомили руководство «Лаборатории Касперского» о немедленном расторжении спонсорского соглашения», — отметил представитель совета директоров «Айнтрахта» Аксель Хеллманн.

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