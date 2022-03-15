Кассано: Роналду не входит в число лучших игроков мира

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о рекорде форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который побил мировой рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов.

«Снимаю шляпу за те 807 голов за карьеру, которые забил. Но Криштиану Роналду не входит в число лучших игроков мира. Я? Я тоже не вхожу в число лучших. Криштиану Роналду — как Индзаги и Трезеге. Это были выдающиеся игроки, но давайте будем откровенны: играть в красивый футбол – это нечто другое. Зидан и Иньеста — это гении, которые вошли в историю футбола», — цитирует Кассано A Bola.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году.