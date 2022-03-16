Роналду превзошёл достижение Касильяса по количеству сыгранных минут в ЛЧ

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сумел побить рекорд бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» — вратаря Икера Касильяса.

Как отмечает Gracenote Live в «Твиттере», 47-я минута ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» стала для Роналду 15909-й в турнире, в то время как Касильяс отыграл на минуту меньше. При этом, на счету Роналду в Лиге чемпионов – 183 матча, а у Касильяса – 177.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».

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