Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший вратарь «Атлетико» выразил мнение об игре команды с «МЮ»

Бывший вратарь «Атлетико» выразил мнение об игре команды с «МЮ»
Комментарии

Бывший вратарь «Атлетико» Мигель Анхель Мойя прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они заслужили выход в следующий раунд. «Атлетико» был лучше по сумме двух игр. Они не дали «Юнайтед» даже вздохнуть. Гризманн отыграл так, как он умеет, а Облак был тем самым Яном, которого все мы тоже знаем и любим. Они достойны участия в четвертьфинале», — цитирует Мойя официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Фердинанд – об игре «Атлетико» с «МЮ»: они были разумны в мельчайших компонентах матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022