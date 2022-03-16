Бывший вратарь «Атлетико» выразил мнение об игре команды с «МЮ»

Бывший вратарь «Атлетико» Мигель Анхель Мойя прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Они заслужили выход в следующий раунд. «Атлетико» был лучше по сумме двух игр. Они не дали «Юнайтед» даже вздохнуть. Гризманн отыграл так, как он умеет, а Облак был тем самым Яном, которого все мы тоже знаем и любим. Они достойны участия в четвертьфинале», — цитирует Мойя официальный сайт УЕФА.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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