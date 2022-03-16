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Дрейер: счастлив оказаться в «Мидтьюлланне». Надеюсь, вернусь в «Рубин» в хорошей форме

Дрейер: счастлив оказаться в «Мидтьюлланне». Надеюсь, вернусь в «Рубин» в хорошей форме
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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал своё возвращение в датский «Мидтьюлланн».

«Очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в «Мидтьюлланн». Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас. Надеюсь, что вернусь в казанский «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме. Надеюсь, что смогу помочь команде выиграть чемпионат. Это самая большая цель на ближайшие месяцы», — цитирует Дрейера пресс-служба «Мидтьюлланна».

Полузащитник заключил контракт с российским клубом до лета 2026 года. За трансфер Дрейера «Рубин» заплатил € 7 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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