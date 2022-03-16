Несколько претендентов на покупку «Челси» могут объединиться для приобретения клуба

Несколько претендентов на покупку «Челси» рассматривают возможность объединения для приобретения английского клуба, сообщает Sky Sports.



По информации источника, переговоры ведут британский миллиардер Ник Кэнди, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и лондонский инвестор на рынке недвижимости Джонатан Голдштейн. Бизнесмены планируют создать консорциум для оформления сделки по покупке лондонского «Челси».



Напомним, 10 марта против российского миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и английский футбольный клуб «Челси». Позже санкции против бизнесмена ввёл Евросоюз.

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