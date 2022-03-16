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Администратор тульского «Арсенала» Анри Хагуш дисквалифицирован на три матча

Администратор тульского «Арсенала» Анри Хагуш дисквалифицирован на три матча
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции были применены к администратору тульского «Арсенала» Анри Хагушу по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:4).

«Рассмотрели удаление администратора «Арсенала» Анри Хагуша. Он был удалён в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Он не смог принять участие в заседании по причине болезни. Наказание следующее — за оскорбительное поведение дисквалифицировать Хагуша на три матча РПЛ и оштрафовать на 200 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 12 марта на стадионе «Арсенал» в Туле в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимал московское «Динамо». Гости одержали победу – 4:1.

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